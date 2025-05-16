Корпусу № 10 Морозовской детской больницы в Москве вернут исторический облик

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Корпусу № 10 Морозовской детской больницы в рамках согласованного проекта реставрации вернут исторический облик. Об этом сообщает заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Реставрацию проведут в рамках комплексной модернизации Морозовской детской больницы. Специалисты отреставрируют элементы архитектурного оформления фасадов корпуса № 10, в том числе карниз, лепнину и фигурные козырьки крылец", – подчеркнул заммэра.

На объекте культурного наследия регионального значения пройдут и другие работы. В частности, починят кровлю здания, приведут в порядок лестницы, воссоздадут дверные и оконные заполнения, починят латунные детали.



Кроме того, в корпусе выполнят ряд работ, которые необходимы для адаптации исторического здания под современные нормы без ущерба его внешнему виду.

"Специалисты укрепят своды Монье и установят дополнительные разгружающие балки. Частично заменят конструкции полов. Кроме того, на здании поменяют две наружные пожарные лестницы, а также стальное кровельное ограждение и наружный водосток", – сказал председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

Для комфортного пребывания пациентов помещения корпуса выполнят из современных материалов и предусмотрят все необходимое для доступа к объекту маломобильных граждан. В частности, здесь появится облегченный металлический пандус и травмобезопасные ограждения из нержавеющей стали.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что специалисты занимаются восстановлением почти 500 объектов культурного наследия в Москве. Среди них – Донской монастырь, являющийся одним из самых масштабных проектов. Здесь проводятся работы по реставрации трех башен и прясла Восточной и Южной стен. Также продолжаются работы в Тихвинской церкви.

