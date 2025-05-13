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13 мая, 11:15

Мэр Москвы

Собянин сообщил, какие объекты культурного наследия отреставрируют

Собянин сообщил, какие объекты культурного наследия отреставрируют

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С начала года в столице выдали более 500 разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. О масштабной реставрации рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Сейчас в городе ведутся противоаварийные работы на здании комбината газеты "Правда" – это один из знаковых объектов конструктивизма. Специалисты демонтируют аварийные участки и маркируют ценные элементы.

Также восстанавливают фасады дворца Дурасова в Люблине – завершить работы планируют до конца года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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