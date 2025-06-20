Речь Путина на ПМЭФ стала одной из самых продолжительных за все время

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Выступление Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2025 года продлилось 55 минут и стало одним из самых продолжительных.

По длительности речь президента вошла в пятерку рекордных. Для сравнения в 2022 году российский лидер выступал 1 час 14 минут, в 2023-м – 1 час 19 минут, а в прошлом году – ровно час.

Средняя продолжительность речи Путина на ПМЭФ в прежние годы составляла около получаса. Именно столько он выступал в 2019, 2016, 2015, 2014 и 2013 годах. Самыми короткими были обращения главы государства, сделанные в 2018 и 2017 годах – они длились примерно 20 минут.

В 2020-м форум не проводился из-за пандемии коронавируса и введения санитарно-эпидемиологических ограничений.

После того, как глава государства выступил на ПМЭФ-2025, слово было предоставлено индонезийскому лидеру Прабово Субианто. Затем выскажутся советник короля Бахрейна по нацбезопасности Насер бен Хамад Аль Халифа, вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян и вице-президент ЮАР Пол Машатиле.

Следом спикеры будут отвечать на вопросы по основным темам дня. Модератором сессии стал гендиректор телеканала Sky News Arabia из ОАЭ Надим Котеич.

Во время своего выступления президент рассказал, что Россия занимает первое место в Европе по объему Валового внутреннего продукта (ВВП) и четвертое – в мире. По его словам, ВВП страны последние два года растет на более чем 4%, несмотря на все сложности.

Кроме того, Путин назвал снижение бедности в России рекордным за всю историю страны. По его словам, уровень бедности по итогам 2024 года составил 7,2%. При этом в настоящий период этот показатель продолжает снижаться.

