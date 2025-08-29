Путин выступит 5 сентября на пленарном заседании ВЭФ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин выступит на пленарном заседании 10-го Восточного экономического форума (ВЭФ), которое пройдет во Владивостоке в 15:00 5 сентября, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Его слова передает ТАСС.

Российский лидер приедет на мероприятие после того, как завершатся все встречи с его участием в Китае. Планируется, что на форум прибудут премьер Лаоса Сонесай Сипхандон, премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар, а также член политбюро ЦК КПК и зампред постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун. Они будут присутствовать в президиуме заседания и выступят на ВЭФ, уточнил помощник президента.

"До пленарки, 4 сентября, президент планирует встретиться с каждым из них", – добавил Ушаков.

Всего на ВЭФ приедут представители более 70 стран, включая Вьетнам, Индию, Китай, Лаос, Малайзию и Таиланд. В деловую программу войдет свыше 100 мероприятий, в числе которых фигурируют двусторонние бизнес-диалоги России с АСЕАН (Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии), Индией, Китаем и Таиландом.

Кроме того, помощник президента РФ затронул саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в котором планирует принять участие Путин. По его словам, у российского лидера запланировано на полях данного мероприятия свыше 10 двусторонних встреч. При этом он не исключил возможность возникновения в графике главы государства дополнительных переговоров с лидерами по ходу работы президента в Тяньцзине и в Пекине.

Ушаков ранее заявлял, что Путин приедет в Китай с 31 августа по 3 сентября. Российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин примут участие в мероприятиях в честь окончания Великой Отечественной войны и победы над милитаристской Японией.

Также мероприятия посетят свыше 20 руководителей иностранных государств, в том числе лидеры Камбоджи, Лаоса, Вьетнама, Армении, Азербайджана, Сербии, Кубы, Словакии и других стран.

Саммит ШОС пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. В свою очередь, 10-й Восточный экономический форум будет организован во Владивостоке с 3 по 6 сентября.

