Sohu: Путин преподнес Пекину ценный приветственный подарок перед визитом в КНР

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин перед поездкой в Пекин для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) сделал неожиданный подарок Китаю. Об этом сообщает телеканал "360", ссылаясь на издание Sohu.

Журналисты подчеркивают, что визит президента России сам по себе вызвал интерес. Он пробудет в стране четыре дня, за время которых посетит не только ШОС, но и военный парад.

"Интригующим нюансом стал тот факт, что непосредственно перед отъездом президента Владимира Путина Россия преподнесла КНР значительный приветственный подарок", – отмечается в материале.

В частности, накануне поездки глава "Ростеха" Сергей Чемезов объявил о готовности Москвы поставлять Пекину отечественные авиадвигатели. Это вызвало удивление у китайской стороны, поскольку Россия обычно не экспортирует свои новейшие технологии.

Авторы статьи отметили, что данное заявление расценивается как жест доброй воли со стороны России. Более того, оно прозвучало на фоне новости о том, что США планируют прекратить поставки двигателей для китайского авиалайнера COMAC C919.

Саммит ШОС пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, также в КНР состоятся торжества по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией. В мероприятии примут участие свыше 20 руководителей иностранных государств.

Среди них, помимо Путина, – председатель КНДР Ким Чен Ын и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Также праздничные мероприятия посетят лидеры Камбоджи, Лаоса, Вьетнама, Армении, Азербайджана, Сербии, Кубы, Словакии и других стран.