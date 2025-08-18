Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 августа, 16:56

Политика
Главная / Новости /

SCMP: дипломаты из ЕС в КНР могут бойкотировать парад из-за визита Путина

Дипломаты ЕС обсуждают отказ от посещения парада в Пекине из-за Путина – СМИ

Фото: 123RF/seregalsv

Дипломаты Евросоюза (ЕС) обсуждают отказ от посещения военного парада в Пекине из-за того, что на мероприятии будет Владимир Путин. Об этом сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на пять источников.

В частности, приезжать на данное мероприятие не планирует посол ЕС в Китае Хорхе Толедо. Еще несколько европейских дипломатов тоже хотят отказаться от посещения парада или уехать в это время в отпуск.

При этом журналисты обратили внимание на то, что Европа могла бы направить "решительный сигнал" о единстве своей позиции по конфликту на Украине, если бы на мероприятие не приехали все послы относящихся к ЕС стран.

Военный парад, посвященный 80-летию Победы во Второй мировой войне, пройдет на площади Тяньаньмэнь в Пекине 3 сентября. СМИ сообщали, что вооружение и техника, которые будут представлены на мероприятии, затронут весь спектр возможностей, связанных с командованием, контролем, разведкой, ранним предупреждением, противовоздушной и противоракетной обороной, а также огневыми ударами и комплексной поддержкой.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что Путин приедет в Китай в конце августа – начале сентября. Российский лидер и председатель КНР примут участие в мероприятиях в честь окончания Великой Отечественной войны и победы над милитаристской Японией.

Читайте также


политиказа рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика