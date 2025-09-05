Владимир Путин прибыл в Самару

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Владимир Путин продлил рабочую поездку и прибыл в Самару после окончания рабочей программы во Владивостоке, сообщает ТАСС.

Отмечается, что президент РФ проведет совещание по развитию двигателестроения. Кроме совещания, Путин посетит ПАО "ОДК-Кузнецов", которое входит в состав АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" госкорпорации "Ростех".

Кроме того, российский лидер проведет рабочую встречу с губернатором региона Вячеславом Федорищевым.

Ранее Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал, что Россия и США могут совместно работать в Арктике. Он отметил, что у российской стороны есть хорошие предложения по работе с американскими компаниями на Аляске.

Глава государства также добавил, что в Америке есть много компаний, которые хотят возобновить работу с Россией.

