Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 сентября, 22:24

Политика

Владимир Путин прибыл в Самару

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Владимир Путин продлил рабочую поездку и прибыл в Самару после окончания рабочей программы во Владивостоке, сообщает ТАСС.

Отмечается, что президент РФ проведет совещание по развитию двигателестроения. Кроме совещания, Путин посетит ПАО "ОДК-Кузнецов", которое входит в состав АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" госкорпорации "Ростех".

Кроме того, российский лидер проведет рабочую встречу с губернатором региона Вячеславом Федорищевым.

Ранее Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал, что Россия и США могут совместно работать в Арктике. Он отметил, что у российской стороны есть хорошие предложения по работе с американскими компаниями на Аляске.

Глава государства также добавил, что в Америке есть много компаний, которые хотят возобновить работу с Россией.

Читайте также


властьполитика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика