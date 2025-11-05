05 ноября, 20:38Политика
Песков заявил об обновлении ядерной триады России
Фото: kremlin.ru
Ядерная триада в России обновлена, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Это фактически самая новая ядерная триада в мире. Большая работа была проделана с тем, чтобы надежно гарантировать нашу безопасность", – сказал он.
Песков уточнил, что Россия не участвует в гонке вооружений, а занимается развитием собственных систем. Это планомерная работа, которая не связана с текущей ситуацией, подчеркнул пресс-секретарь российского президента.
По его словам, Вашингтон предупредил Москву о пуске межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, поскольку подобное оружие подлежит идентификации пуска.
"И мы тоже предупреждаем, когда такие пуски осуществляем", – добавил Песков.
Говоря о ядерных испытаниях, представитель Кремля пояснил, что позиция Владимира Путина в этом вопросе четкая. Москва привержена обязательствам Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что поручил Пентагону немедленно приступить к испытаниям ядерного оружия. По его словам, это станет ответом на аналогичные действия со стороны России и Китая.
В ходе совещания с членами Совбеза Путин поручил МИД, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам внести предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия. Песков пояснил, что глава государства поручил изучить целесообразность таких мероприятий, а не начать к ним подготовку.
Совещание Путина с Совбезом РФ было посвящено теме ядерных испытаний США