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09 февраля, 18:26

Происшествия

В Калининграде арестован обвиняемый в получении взятки глава администрации Балтийска

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Калининградской области"

Глава города Балтийска Сергей Мельников и его заместитель Максим Коваленко заключены под стражу по делу о взятке. Об этом пишет прокуратура Калининградской области.

Ходатайство следователя об избрании меры пресечения было поддержано представителем прокуратуры области. В итоге обвиняемых арестовали до 7 апреля 2025 года.

О задержании мужчин стало известно 8 февраля. По версии следствия, Коваленко 15 января передал Мельникову взятку в размере 575 тысяч рублей за общее покровительство и попустительство по службе. Возбуждено уголовное дело.

Новости регионов: главу Балтийска и его зама задержали по подозрению во взяточничестве

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