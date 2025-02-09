09 февраля, 18:26Происшествия
В Калининграде арестован обвиняемый в получении взятки глава администрации Балтийска
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Калининградской области"
Глава города Балтийска Сергей Мельников и его заместитель Максим Коваленко заключены под стражу по делу о взятке. Об этом пишет прокуратура Калининградской области.
Ходатайство следователя об избрании меры пресечения было поддержано представителем прокуратуры области. В итоге обвиняемых арестовали до 7 апреля 2025 года.
О задержании мужчин стало известно 8 февраля. По версии следствия, Коваленко 15 января передал Мельникову взятку в размере 575 тысяч рублей за общее покровительство и попустительство по службе. Возбуждено уголовное дело.
Новости регионов: главу Балтийска и его зама задержали по подозрению во взяточничестве