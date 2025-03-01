Ограничения на полеты сняты в аэропортах Ярославля и Костромы

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В аэропортах Ярославля и Костромы отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения вводились вечером 28 февраля для обеспечения безопасности полетов. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимали все необходимые меры для этой цели.

Временные ограничения были сняты 1 марта в 06:10 по московскому времени.

В ночь на 28 февраля аналогичные ограничения также были введены на работу столичного аэропорта Шереметьево. Воздушная гавань не принимала и не отправляла авиарейсы.

Ближе к утру ограничения были сняты. В период их действия на запасном аэродроме в Пулково приземлился один самолет, выполнявший рейс в Шереметьево.