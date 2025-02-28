03:12Транспорт
Временные ограничения введены в аэропорту Шереметьево
Фото: Агентство ''Москва''/Софья Сандурская
Временные ограничения введены на работу столичного аэропорта Шереметьево для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он уточнил, что меры были введены в 02:41 по московскому времени. В данный момент воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.
Ранее аналогичные ограничения вводились в аэропорту Сочи. В ночь на 26 февраля авиагавань была закрыта для полетов.
Спустя некоторое время меры безопасности были сняты. В период их действия на запасном аэродроме в Минеральных Водах сели три борта, выполнявших рейсы в Сочи.