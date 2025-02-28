Временные ограничения введены в аэропорту Шереметьево

Фото: Агентство ''Москва''/Софья Сандурская

Временные ограничения введены на работу столичного аэропорта Шереметьево для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что меры были введены в 02:41 по московскому времени. В данный момент воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

Ранее аналогичные ограничения вводились в аэропорту Сочи. В ночь на 26 февраля авиагавань была закрыта для полетов.

Спустя некоторое время меры безопасности были сняты. В период их действия на запасном аэродроме в Минеральных Водах сели три борта, выполнявших рейсы в Сочи.