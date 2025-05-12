Главврач ГКБ № 15 Валерий Вечорко рассказал о возможностях Центра женского здоровья

Главный врач ГКБ № 15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко рассказал о возможностях Центра женского здоровья – структурного подразделения больницы. По его словам, в центре есть возможность при любой необходимости подключать доктора, чья специальность необходима. Это может быть очный консилиум или телемедицина.

Большое интервью с главным врачом Валерием Вечорко выйдет в понедельник, 12 мая, в эфире телеканала Москва 24.

