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12 мая, 14:45

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Главврач ГКБ № 15 Валерий Вечорко рассказал о возможностях Центра женского здоровья

Главврач ГКБ № 15 Валерий Вечорко рассказал о возможностях Центра женского здоровья

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Главный врач ГКБ № 15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко рассказал о возможностях Центра женского здоровья – структурного подразделения больницы. По его словам, в центре есть возможность при любой необходимости подключать доктора, чья специальность необходима. Это может быть очный консилиум или телемедицина.

Большое интервью с главным врачом Валерием Вечорко выйдет в понедельник, 12 мая, в эфире телеканала Москва 24.

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