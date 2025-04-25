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25 апреля, 23:55

Общество

"Мой район. Новости": в Академическом районе начала работать "Школа сахарного диабета"

"Мой район. Новости": в Академическом районе начала работать "Школа сахарного диабета"

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С участниками проекта "Московское долголетие" в Академическом районе начали проводить занятия "Школы сахарного диабета". Там можно получить подробную информацию о заболевании, его профилактике и правильном образе жизни при установленном диагнозе.

На встречах разбирают темы, которые часто не успевают обсудить на приемах у врачей – например, питание. Специалисты рассказывают, какие крупы действительно полезны при диабете, как корректировать рацион и почему важно контролировать вес.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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