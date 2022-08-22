Медведев выразил соболезнования семье погибшей журналистки Дугиной

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев направил телеграмму со словами соболезнования в связи с гибелью журналистки и общественного деятеля Дарьи Дугиной. Об этом сообщили в секретариате зампреда Совбеза.

Также Медведев выразил уверенность, что виновные в гибели Дугиной будут найдены и понесут заслуженное наказание.

В ночь на воскресенье, 21 августа, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была Дарья Дугина, взорвался во время движения. Трагедия произошла на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье.

Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело об убийстве. Позднее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат ведомства.

В ФСБ России заявили, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы. Исполнительницей преступления стала гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии.

