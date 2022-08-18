"Рейд 112": ДТП на улице Приорова и столкновение четырех машин на МКАД

На улице Приорова произошло дорожно-транспортное происшествие. Никто не пострадал.

Нп МКАД произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. Пострадал один человек.

Около часа ночи в секс-шоп на Шмитовском проезде ворвался мужчина и распылил газ из перцового баллончика в лицо продавцу. После чего похитил надувную куклу.

Об этих и других происшествиях – в сюжете телеканала Москва 24.