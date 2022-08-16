Очевидцы сообщили о возгорании в квартире на улице Вильнюсской. В МЧС уточнили, что огонь локализован. Очаг был в квартире на верхних этажах дома № 3. Это девятиэтажка.

Сведения о пострадавших пока не поступали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.