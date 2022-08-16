На Садовом кольце восстановили движение на месте пожара. Nissan загорелся около дома № 1 по Садовой-Самотечной улице.

В причинах будут разбираться позже. Предварительно, обошлось без пострадавших. Устранили последствия быстро, в самом начале закрывали несколько полос движения. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.