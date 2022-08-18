Леса загорелись на строящемся ЖК на западе Москвы

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Строительные леса загорелись в строящемся здании жилого комплекса West Garden на западе Москвы, передает РИА Новости.

Пресс-служба Главного управления МЧС по Москве уточнила, что инцидент с распространением огня произошел по адресу проспект Генерала Дорохова, дом 39, корпус 1в.

В настоящий момент пожар локализован. Его площадь составляет 100 квадратных метров.

В компании "Интеко", выступающей застройщиком объекта, рассказали, что в результате возгорания никто не пострадал. Происшествие не повлияет на сроки сдачи объекта.

Ранее очевидцы сообщили о возгорании в квартире на улице Вильнюсской. Очаг был в квартире на верхних этажах девятиэтажки.