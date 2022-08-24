Один человек погиб в результате лесных пожаров в Рязанской области

15:20
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Один человек погиб при тушении лесных пожаров в Рязанской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Погибший, по предварительным данным источника, был водителем поливомоечной машины. Кроме того, собеседник агентства сообщил об одном пострадавшем. По его словам, в настоящее время устанавливается, к какой организации он относится.
Также сгорели пять "КАМАЗов", которые участвовали в тушении.
При этом в МЧС РФ опровергли информацию о гибели своего сотрудника в результате пожаров в Рязанской области.
Накануне в МЧС РФ сообщили, что площадь активного горения в Рязанской области составляет 183 гектара. При этом тушение пожаров осложняет жаркая погода. Группировка сил и средств увеличена и составляет более 9,2 тысячи человек и 1,7 тысячи единиц техники. В ликвидации огня задействованы 17 воздушных судов. Из-за пожаров в регионе ввели режим ЧС.
Позже врио губернатора региона Павел Малков во время совещания с Владимиром Путиным о ликвидации природных пожаров заявил, что на локализацию лесных пожаров в Рязанской области потребуется 2–3 дня. На полную ликвидацию возгорания уйдет 1–2 недели.
Спасатели отсекли горящие леса от еще нетронутых огнем земель в Рязанской области
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: