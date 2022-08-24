Путин поручил Мишустину посетить регионы РФ, где горят леса

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Владимир Путин попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина посетить регионы, где горят леса. Об этом президент сообщил на совещании по вопросам ликвидации природных пожаров на территориях отдельных субъектов России.

"Мы вчера среди прочих вопросов с председателем правительства обсуждали и вопросы, связанные с борьбой с пожарами. И я просил его эти территории тоже посетить", – сказал российский лидер.

Ранее президент поручил главам регионов принять все меры по борьбе с возгораниями в России и минимизировать последствия от них.

По данным Россельхоза, в России тушат 104 пожара в 18 регионах страны. Общая площадь возгораний – 107 000 гектаров. Трудности с тушением пожаров были зафиксированы в Рязанской, Нижегородской, Ростовской областях, а также в Коми, Марий Эл и Якутии.

Президент заявил, что борьба с пожарами остается сложной из-за аномальной жары в России и Европе. Кроме того, в европейской части страны и на Дальнем Востоке по-прежнему сохраняются риски ухудшения ситуации с лесными пожарами.

По словам Путина, возгорания в Рязанской области распространились на Окский и Мещерский заповедники. В связи со сложившейся ситуацией глава государства сообщил, что в борьбе с пожарами необходимо действовать на опережение: помогать населению, а также пытаться сохранить лесной фонд и животный мир. Особое внимание президент уделил скорейшей ликвидации пожаров, которые возникли в 5 километрах от населенных пунктов в регионе.