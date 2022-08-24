Путин поручил проработать выделение средств на ликвидацию последствий пожаров в РФ

13:35
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин поручил МЧС и правительственным службам подготовить предложения о необходимости выделения дополнительных средств на ликвидацию последствий пожаров в России. Об этом он сказал на совещании о ликвидации природных пожаров.
По его словам, уже сейчас необходимо задуматься не только о тушении возгораний, но и о помощи пострадавшим.
Ранее Путин заявил, что общая площадь лесных пожаров, бушующих в российских регионах в настоящее время, в 2,8 раза меньше, чем в 2021 году. Тем не менее, по его словам, из-за аномальных погодных условий в ряде регионов европейской части страны наблюдается сложная ситуация.
Накануне в МЧС РФ сообщили, что площадь активного горения в Рязанской области составляет 183 гектара. При этом тушение пожаров осложняет жарка погода. Группировка сил и средств увеличена и составляет более 9,2 тысячи человек и 1,7 тысячи единиц техники. В ликвидации огня задействованы 17 воздушных судов. Из-за пожаров в регионе ввели режим ЧС.
Президент РФ провел совещание по вопросам ликвидации пожаров
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