Путин положительно отреагировал на помощь властей Москвы регионам в тушении пожаров

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Владимир Путин высказал положительное мнение в отношении помощи московских властей регионам в тушении лесных пожаров. Об этом сообщает ТАСС.

Путин отметил, что задымление в Москве действительно создает проблемы для жителей. Действия, направленные Сергеем Собяниным в помощь по борьбе с лесными пожарами, президент оценил положительно.

"В этой связи Сергей Семенович правильно делает, когда оказывает помощь коллегам-соседям, это нужно делать и в интересах местных жителей, и в интересах москвичей", – заявил президент России в ходе совещания по ликвидации природных пожаров.

Ранее стало известно, что Путин поручил принять все меры по ликвидации пожаров в России и минимизировать их последствия. По его словам, риски ухудшения ситуации с возгораниями в европейской части РФ и на Дальнем Востоке остаются высокими.

Президент поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко лично посетить пожароопасные регионы и представить соответствующий доклад по итогам этих поездок.

Президент также добавил, что площадь лесных пожаров в РФ в 2022 году в 2,8 раза меньше, чем в 2021 году. Однако из-за сложных погодных условий в ряде регионов наблюдается тяжелая ситуация с тушением лесных пожаров.