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Цена на газ в Европе превысила 3 100 долларов за тысячу кубометров впервые с начала марта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Лондонской биржи.
Общий рост стоимости газа с начала дня составляет 16%. Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах повысилась до 3 113 долларов за одну тысячу кубометров.
Ранее стало известно, что мировые цены на газ резко пошли вверх на фоне сообщений о "Северном потоке". В "Газпроме" сообщили, что единственную турбину газопровода остановят 31 августа для ремонта. Период проведения работ обозначили как трое суток.
В компании добавили, что в период ремонта поставки газа будут временно остановлены. До уровня в 33 миллиона кубометров в сутки они будут восстановлены 2 сентября.
До этого "Газпром" спрогнозировал цену на газ в Европе выше 4 000 долларов за кубометр зимой.
При этом Ассоциация операторов газовой инфраструктуры отмечала, что на 14 августа запасы в европейских подземных хранилищах были восполнены на 48,6 миллиарда кубометров, а в целом ПХГ заполнены на 74,73%.
Цены на газ пробили отметку в три тысячи долларов впервые с марта 2022 года
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