Аналитик объяснил снижение цены нефти марки Brent нервозностью на рынке

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Старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев рассказал, чем вызвано снижение стоимости нефти марки Brent на сырьевом рынке. Об этом сообщает RT.

Специалист заявил, что данный процесс вызван ожиданием более тяжелой ситуации для европейской и американской экономики во втором полугодии 2022 года.

"И второе – то, что центральные банки – и ЕЦБ, и ФРС – вынуждены более активно бороться с инфляцией, соответственно, повышать ставки, сокращать доступную на рынке ликвидность, что приводит к тому, что с товарных рынков уходят спекулянты", – заявил Кондратьев.

Отдельно аналитик указал на ожидание более низкого спроса на нефть в нынешнем и следующем годах.

Несмотря на перечисленные факторы, Кондратьев допустил резкий скачок цены вверх. Он объяснил такую возможность "общей нервозностью" на рынке, что влечет за собой высокую волатильность.

Ранее обозреватель Bloomberg Хавьер Блас заявил, что объемы производства российской нефти и ее цены на рынках свидетельствуют о том, что Россия одерживает победу в противостоянии на нефтяном рынке.

