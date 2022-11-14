Канадский производитель одежды Helly Hansen ушел из РФ

Фото: ТАСС/Zuma

Канадская компания Helly Hansen, производящая верхнюю и спортивную одежду, решила уйти с российского рынка. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на новых владельцев компании в России.

По информации издания, в конце августа новыми владельцами ООО "Хелли Хансен" вместо Helly Hansen Russia AS стали его топ-менеджеры. Так, компанию возглавили гендиректор Игорь Роганович и юрист Андрей Карасев. В октябре компания была переименована в "Ритейл РЦ".

В материале говорится, что в России под названием "Хансен" работают шесть аутлетов, в которых продукция закончится через несколько месяцев.

Сама компания "Ритейл РЦ", как рассказал Роганович, теперь планирует создать сеть магазинов спортивной одежды Move, в которых будет представлен ряд брендов.

Ранее сообщалось, что Inditex решила продать свой бизнес на территории России группе Daher из Объединенных Арабских Эмиратов. Данная сделка, как подчеркнули в компании, позволит сохранить большое число рабочих мест.

До этого стало известно, что Daher будет работать в стране под собственными брендами. В Inditex также подтвердили, что достигли с эмиратской группой предварительного соглашения о продаже российского бизнеса.

В начале весны 2022 года Zara сообщила о прекращении работы магазинов группы на территории России. На неопределенный срок также была остановлена торговля товарами бренда в режиме онлайн.

Россиянам рассказали, какие бренды решили покинуть рынок

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!