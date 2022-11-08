Компания FES Retail планирует закрыть около 50 магазинов в РФ

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Компания FES Retail, куда входят бренды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, собирается закрыть около 50 магазинов в России, сообщает ТАСС.

Как отметили в компании, по примеру других крупных fashion-операторов они решили оптимизировать бизнес, отказавшись от части своих торговых точек.

Ранее стало известно, что американский ретейлер одежды Gap полностью уходит из России и закрывает все магазины. По словам специалистов, у сети были проблемы с выручкой еще до февральских событий. Директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова пояснила, что сейчас у компании 11 магазинов в России.



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