Американский ритейлер Gap полностью уходит из России – СМИ

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Американский ритейлер одежды Gap полностью уходит из России и закрывает все магазины, сообщает газета "Известия" со ссылкой на консалтинговую компанию CORE.XP.

По словам специалистов, у сети были проблемы с выручкой еще до февральских событий.

Директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова пояснила изданию, что сейчас у компании 11 магазинов в России.

Весной компания H&M приостановила все продажи в России на фоне ситуации на Украине. 18 июля стало известно, что шведская сеть полностью прекратит деятельность на российском рынке. Однако в середине августа компания H&M открыла 118 магазинов по всей России для реализации оставшегося стока.



Компания H&M оценила издержки от ухода из РФ в 184 млн долларов

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