Очередь образовалась к магазину Н&M на Тверской в последний день его работы

Фото: Москва 24

Москвичи выстроились в очередь, чтобы попасть во флагманский магазин Н&M на Тверской улице в последний день его работы. Об этом сообщает РИА Новости.

Несмотря на стандартное время открытия магазина в 10:00, очередь к нему начала формироваться еще после 09:00.

Большинство вещей, представленных в торговом зале, – для детей и женщин. Мужские товары выставлены на полках магазина в ограниченном количестве. Скидки на одежду и обувь достигают 50%, на аксессуары и косметику – 70%.

Шведский бренд объявил о своем решении уйти с российского рынка 18 июля. В компании заявили, что пришли к такому решению из-за "операционных проблем и непредсказуемого будущего".

Однако через месяц H&M открыл 118 магазинов в России для реализации оставшихся товаров.

Позже стало известно, что флагманский магазин на Тверской улице закроется 30 ноября. Москвичи могли заранее обратиться по интересующим их вопросам в сервисный центр сети.



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