Владелец бренда Zara может передать бизнес "дружественной" для РФ стране – СМИ

Фото: ТАСС/Yuri Kochetkov/EPA

Испанская fashion-группа Inditex, которая владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka и Stradivarius, думает о передаче российских активов партнеру из "дружественной" страны. Речь идет о государстве из Юго-Восточной Азии или Персидского залива, к примеру, ОАЭ. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на материалы Арбитражного суда Самарской области, который рассматривает иск владельца торгового центра "Космопорт" в Самаре к "Зара СНГ".

В материалах от 30 сентября говорится, что Inditex планирует передать российскую структуру третьей компании, зарегистрированной в юрисдикции, которую российские власти не считают "недружественной".

В глобальном офисе испанской компании никак не прокомментировали данное сообщение. В то же время глава департамента торговой недвижимости Commonwealth Partnership Ольга Антонова предполагант, что на передачу российского бизнеса партнерам уйдет от шести месяцев до года.

Источник "Коммерсант" в свою очередь отмечает, что полностью с российского рынка уйдут Massimo Dutti, Oysho и Zara Home, остальные же бренды откроются под другими названиями и с новыми коллекциями, однако не раньше весны 2023 года.

Другой собеседник сообщает, что сейчас Inditex подписывает дополнительные соглашения с торговыми центрами, чтобы удержать за собой занимаемые площади минимум до мая 2023 года.

В начале марта Inditex заявила о временном прекращении работы на территории России. Закрылись магазины и онлайн-торговля ряда принадлежащих ей брендов.

12 июля стало известно, что компания Zara может вернуться на российский рынок в 2023 году. Тогда уточнялось, что сеть неспособна принять решение о том, как ей следовало бы возобновить работу на российском рынке. При этом речь шла о нескольких способах, которые уже до этого использовали другие иностранные компании.



Распродажа в Massimo Dutti и Zara Home может начаться уже в конце осени

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