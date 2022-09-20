Lush закрыла больше половины торговых точек в РФ

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Косметическая компания Lush закрыла больше половины своих торговых точек в России. Сейчас в магазинах продают оставшуюся продукцию. Об этом сообщает РИА Новости.

Например, магазин в торговом центре "Атриум" в Москве уже закрылся. В освободившемся помещении откроется бренд, специализирующийся на аксессуарах. На Тверской улице точка Lush все еще продолжает свою деятельность.

Представитель магазина в беседе с агентством отметил, что новых поставок продукции не было уже полгода. Кроме того, утверждает он, сейчас нет ясности, появятся ли они снова.

Ранее косметический бренд Lush заявил, что планирует приостановить свою деятельность в России из-за проблем с поставками товаров. Инсайдер, близкий к компании, подтвердил, что магазины в РФ будут закрыты.

Отмечается, что параллельный импорт в данном случае не является выходом из ситуации, так как владелец бренда ведет оптовую торговлю только со своими партнерами.