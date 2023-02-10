Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Товарные знаки, приложение и сайт книжной сети "Республика" выставили на торги. Арбитражный суд столицы признал сеть банкротом. Об этом свидетельствуют данные на портале Федресурса.

Стартовая цена превысила 53,5 миллиона рублей. Торги планируют провести 22 марта. Заявки на участие в них будут приниматься до 13 марта.

В один лот включили:

товарные знаки "Республика книг", ipublica, "Айпублика", "Республика", Respublica;

дизайн-концепцию Made in Respublica;

концепцию оформления бумажных пакетов;

мобильное приложение для Android;

сайт ООО "Республика".

В ноябре 2020 года сеть книжных магазинов заявила о собственном банкротстве. В связи с этим точки продажи перешли под лицензионное управление.

Позднее сообщалось, что "Республика" сконцентрируется на онлайн-продажах для сохранения бренда на рынке.

В самом начале пандемии трафик в магазинах сократился до 90%. Все розничные магазины сети простаивали, но сохранялись постоянные расходы и копились убытки.

С рядом арендодателей удалось договориться о снижении аренды, но значительную часть магазинов все же пришлось закрыть.

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