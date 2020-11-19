Сеть "Республика" останется в рознице после банкротства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сеть книжных магазинов "Республика" сконцентрируется на онлайн-продажах для сохранения бренда на рынке, сообщает РИА Новости со ссылкой на коммерческого директора компании Наталью Яковлеву.
Она заявила, что компания не настаивает на заключении договоров поставки с конкретными партнерами. По словам Яковлевой, партнер "Республики" сможет развивать новые форматы магазинов и открывать новые точки. Кроме того, ему будет доступна возможность выбирать поставщиков по своему усмотрению.
"В частности, у партнера в Москве есть план по дальнейшему развитию сети и те возможности, которых мы, к сожалению, на текущий момент уже не имеем", – сообщила Яковлева.
Она добавила, что "Республика", несмотря на сложившуюся ситуацию, планирует работать над сохранением бренда. В связи с этим компания перейдет в онлайн и сконцентрируется на работе интернет-магазина, отметила Яковлева.
"Это позволит поддерживать наш интернет-магазин, и, конечно, это особенно важно для наших покупателей, от которых мы получили море обратной связи на фоне новостей о проблемах компании", – подчеркнула коммерческий директор "Республики".
Ранее сообщалось, что сеть книжных магазинов заявила о собственном банкротстве. В связи с этим точки продажи переходят под лицензионное управление. В настоящий момент такая форма взаимодействия уже существует в некоторых магазинах Москвы и Екатеринбурга. Кроме того, есть предложение об открытии магазинов под данным брендом в других регионах.
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