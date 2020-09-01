Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Закон о внесудебном банкротстве вступил в силу в России во вторник, 1 сентября. Об этом сообщает газета "Известия".
Новый закон позволит гражданам с непогашенными долгами становиться банкротами во внесудебном порядке. В этом случае долг должен быть не менее 50 тысяч рублей, но и не более 500 тысяч.
Так, банкротами смогут стать граждане, не имеющие имущества. Кроме того, исполнительный лист должен быть возвращен взыскателю.
Известно, что процедура банкротства будет проходить через центры "Мои документы". В заявлении гражданин должен будет перечислить всех известных кредиторов и размер обязательств перед ними.
После проверки в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве будет размещено уведомление о начале процедуры. Гражданину перестанут начислять штрафы и пени. При этом он не сможет брать кредиты, получать взаймы или выступать поручителем.
Завершится внесудебная процедура банкротства через 6 месяцев. Таким образом, гражданин сможет освободиться от указанных в заявлении долгов. Повторно воспользоваться данной услугой можно будет только через 10 лет.
Закон о внесудебном банкротстве граждан был одобрен Госдумой 21 июля. Отмечалось, что через процедуру смогут пройти только те должники, в отношении которых окончено исполнительное производство.
По мнению заместителя министра экономического развития РФ Ильи Торосова, в ближайший год воспользоваться упрощенным банкротством смогут около 100 тысяч россиян. Торосов отмечал, что решение после подачи заявления должно приниматься в течение нескольких дней.
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