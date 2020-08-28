Процедура банкротства станет максимально удобной – Торосов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Принятие закона о внесудебной процедуре банкротства сделает процесс "максимально удобным, быстрым, и четким". Об этом сообщил замминистра экономического развития Илья Торосов, его заявление приводит пресс-служба ведомства.

Закон о внесудебной процедуре банкротства подписал президентом РФ Владимир Путин 31 июля и вступит в силу 1 сентября. Предполагается, что россиянин сможет обратиться в центры госуслуг "Мои документы" с заявлением о признании банкротом во внесудебном порядке.

Торосов обратил внимание, что новая упрощенная система "даст возможность провести процедуру банкротства без проблем".

"Речь идет о добросовестных гражданах, оказавшихся в трудной ситуации в силу разных причин. Освобождение их от непосильных долгов имеет важное социальное значение", – отмечают в Минэкономразвития.

Воспользоваться такой процедурой могут граждане с долгом до 500 тысяч рублей, если в отношении них окончено исполнительное производство.

Ранее ГД приняла закон о внесудебном банкротстве граждан. По словам авторов, закон поможет сделать данную процедуру более доступной для тех, кто в ней нуждается, а также позволит разгрузить суды.