Процедура банкротства станет максимально удобной – Торосов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Принятие закона о внесудебной процедуре банкротства сделает процесс "максимально удобным, быстрым, и четким". Об этом сообщил замминистра экономического развития Илья Торосов, его заявление приводит пресс-служба ведомства.
Закон о внесудебной процедуре банкротства подписал президентом РФ Владимир Путин 31 июля и вступит в силу 1 сентября. Предполагается, что россиянин сможет обратиться в центры госуслуг "Мои документы" с заявлением о признании банкротом во внесудебном порядке.
Торосов обратил внимание, что новая упрощенная система "даст возможность провести процедуру банкротства без проблем".
"Речь идет о добросовестных гражданах, оказавшихся в трудной ситуации в силу разных причин. Освобождение их от непосильных долгов имеет важное социальное значение", – отмечают в Минэкономразвития.
Воспользоваться такой процедурой могут граждане с долгом до 500 тысяч рублей, если в отношении них окончено исполнительное производство.
Ранее ГД приняла закон о внесудебном банкротстве граждан. По словам авторов, закон поможет сделать данную процедуру более доступной для тех, кто в ней нуждается, а также позволит разгрузить суды.
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