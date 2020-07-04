Мишустин одобрил правила выдачи субсидий бизнесу на профилактику COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий для бизнеса на профилактику коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба кабмина.
По его словам, поддержку смогут получить около 500 тысяч малых и средних компаний, а также социально ориентированных некоммерческих организаций. Заявку на выплату можно будет подать с 15 июля по 15 августа через личный кабинет налогоплательщика.
У организаций, претендующих на субсидию, не должно быть недоимки по налогам и страховым взносам, которая превышает три тысячи рублей. Кроме того, организации не могут проходить процедуру ликвидации или банкротства.
Субсидия распространяется на тех, кто ведет бизнес гостеприимства, бытовых услуг, общественного питания, спорта и дополнительного образования, а также на социально ориентированные НКО.
Размер выплат составит 15 тысяч рублей на первоначальные расходы и 6,5 тысячи рублей на каждого сотрудника организации по численности на май этого года.
В июне правительство сформировало реестр НКО, которые в наибольшей степени пострадали от коронавируса. В него могут войти свыше 17,5 тысячи организаций из образовательных, благотворительных, научных, культурных и спортивных сфер.
В качестве помощи организациям предоставят льготные кредиты, отсрочки по уплате налогов, страховых взносов и арендной платы за пользование госимуществом. Компании временно освободят от проверок и обязанности подавать отчетность в контрольные органы.
Во время пандемии коронавируса в столице приняли четыре пакета мер поддержки столичного бизнеса. Ранее стало известно, что за пять месяцев предприниматели получили в банках финансирование на общую сумму 8,8 миллиарда рублей. Поддержка предоставлена благодаря Фонду содействия кредитования малого бизнеса Москвы.
Власти столицы приняли три пакета мер поддержки бизнеса
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