Мишустин утвердил положение о поддержке социально ориентированных НКО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил положение о едином реестре социально ориентированных НКО для их господдержки. Об этом говорится на сайте кабмина.

"Утвердить прилагаемое положение о порядке ведения реестра некоммерческих организаций, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции", – говорится в тексте документа.

В реестр вошли организации, которые получали субсидии по реализуемым госорганами программам с 1 января 2017 года, а также поставщики соцуслуг и обладатели президентских грантов. Всего в реестр войдут около 24 организаций.

Также правительством был сформирован реестр НКО, которые в наибольшей степени пострадали от коронавируса. В него могут войти свыше 17,5 тысячи организаций из образовательных, благотворительных, научных, культурных и спортивных сфер.

Оператором реестров назначено Минэкономразвития. Ведомство будет следить за работой по подготовке сведений об НКО, а также размещать информацию на интернет-порталах.

В качестве помощи организациям предоставят льготные кредиты, отсрочки по уплате налогов, страховых взносов и арендной платы за пользование госимуществом, также компании временно освободят от проверок и обязанности подавать отчетность в контрольные органы.

Ранее столичные власти приняли четыре пакета антикризисных мер поддержки местного бизнеса. Предложенной помощью уже воспользовались 34,8 тысячи организаций, в которых работает более 750 тысяч человек. Общая стоимость мер поддержки составляет более 85 миллиардов рублей.

