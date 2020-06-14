Мишустин утвердил положение о поддержке социально ориентированных НКО

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил положение о едином реестре социально ориентированных НКО для их господдержки. Об этом говорится на сайте кабмина.
"Утвердить прилагаемое положение о порядке ведения реестра некоммерческих организаций, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции", – говорится в тексте документа.
В реестр вошли организации, которые получали субсидии по реализуемым госорганами программам с 1 января 2017 года, а также поставщики соцуслуг и обладатели президентских грантов. Всего в реестр войдут около 24 организаций.
Также правительством был сформирован реестр НКО, которые в наибольшей степени пострадали от коронавируса. В него могут войти свыше 17,5 тысячи организаций из образовательных, благотворительных, научных, культурных и спортивных сфер.
Оператором реестров назначено Минэкономразвития. Ведомство будет следить за работой по подготовке сведений об НКО, а также размещать информацию на интернет-порталах.
В качестве помощи организациям предоставят льготные кредиты, отсрочки по уплате налогов, страховых взносов и арендной платы за пользование госимуществом, также компании временно освободят от проверок и обязанности подавать отчетность в контрольные органы.
Ранее столичные власти приняли четыре пакета антикризисных мер поддержки местного бизнеса. Предложенной помощью уже воспользовались 34,8 тысячи организаций, в которых работает более 750 тысяч человек. Общая стоимость мер поддержки составляет более 85 миллиардов рублей.
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