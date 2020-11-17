Книжная сеть "Республика" подала заявление о банкротстве

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Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление сети книжных магазинов "Республика" о банкротстве, сообщает РИА Новости.

Основным владельцем сети является бизнесмен Вадим Дымов. Заявление о банкротстве поступило в суд 16 ноября. Дату рассмотрения его обоснованности еще не назначили.

В пресс-службе "Республики" еще в октябре сообщали, что ситуация с коронавирусом нанесла непоправимый ущерб ее финансовому состоянию.

В начале пандемии трафик в магазинах сократился до 90%: с 29 марта по 1 июня все розничные магазины сети простаивали, но сохранялись постоянные расходы и копились убытки.

С рядом арендодателей удалось договориться о снижении аренды, но значительную часть магазинов все же пришлось закрыть. После снятия ограничений трафик составлял 60% к предыдущему году, но в октябре снова пополз вниз.