Сеть книжных магазинов "Республика" намерена объявить о банкротстве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сеть книжных магазинов "Республика" объявит о банкротстве. Причиной такого решения стала невозможность исполнять финансовые обязательства в условиях пандемии коронавируса, сообщили "Интерфаксу" в компании.

"Мы не видим других выходов из сложившейся ситуации и намерены подать заявление о банкротстве ООО "Республика". Соответствующее сообщение появится на сайте "Федресурс" в ближайшее время", – рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что "к сожалению, коронакризис нанес непоправимый ущерб финансовому состоянию "Республики".

В начале пандемии трафик в магазина сократился до 90%: с 29 марта по 1 июня все розничные магазины сети простаивали, но сохранялись постоянные расходы и копились убытки, заявили в компании.

С рядом арендодателей удалось договориться о снижении аренды, но значительную часть магазинов все же пришлось закрыть, после снятия ограничений трафик составлял 60% к предыдущему году, но в октябре снова пополз вниз, рассказали в "Республике".

Ранее сообщалось, что на предприятиях торговли и услуг может заработать система QR-кодов. В настоящее время в Москве более 1,5 тысячи заведений уже являются участниками данного проекта.