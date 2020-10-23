Москвичи за 5 дней 115 тысяч раз зарегистрировались на входе в ночные клубы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За пять дней на входе в ночные развлекательные заведения москвичи зарегистрировались 115 тысяч раз. О возможном контакте с заразившимся коронавирусом были предупреждены около 350 посетителей, сообщили в Оперативном штабе.
"С 19 октября в московских ночных развлекательных заведениях начала работать система чек-ин. За первые дни работы QR-коды получили 1 470 дискотек, баров, ночных клубов и аналогичных заведений, а зафиксировано 115 тысяч "чек-ин". 343 посетителя были уведомлены о том, что с ними контактировали заболевшие коронавирусной инфекцией", – пояснили в штабе.
Ранее сообщалось, что в столице заработал онлайн-сервис для регистрации посетителей ночных клубов и других заведений. На входе в него сканируется QR-код, а также требуется указать номер телефона и подтвердить его с помощью кода из СМС. Кроме того, для регистрации можно воспользоваться авторизацией через учетную запись портала mos.ru.
Комментируя введенную в ночных клубах систему "чек-ин", Сергей Собянин отметил, что она необходима для того, чтобы не допустить их закрытия при дальнейшем росте заболевших коронавирусом. Он подчеркнул, что таким образом можно будет очертить круг зараженных COVID-19 и не допустить дальнейшего его распространения.
Стало известно, когда планируют ввести QR-код в салонах красоты и ресторанах
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