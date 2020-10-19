Сервис для чек-ина посетителей ночных клубов запустили в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Онлайн-сервис для регистрации посетителей ночных клубов и других заведений, работающих в ночное время, запустили в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

"Сайт checkin.mos.ru необходим для регистрации посетителей ночных клубов и других заведений, режим работы которых предполагает проведение развлекательных мероприятий с 00:00 до 06:00", – рассказали в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

Для регистрации необходимо на входе в заведение просканировать QR-код. Далее потребуется указать номер телефона и подтвердить его с помощью кода из СМС или воспользоваться авторизацией через учетную запись портала mos.ru. Подтверждение регистрации необходимо показать сотруднику на входе.

Порядок, при котором доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с полуночи до шести часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов, ранее ввел Сергей Собянин. Эта мера рассматривается как способ оперативного предупреждения людей о контакте с больным COVID-19, если таковой будет выявлен после посещения заведения.

По данным на утро 19 октября, уже более 500 ночных заведений столицы получили QR-коды для регистрации посетителей. Об этом заявил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

