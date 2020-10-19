Свыше 500 ночных заведений получили QR-коды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Свыше 500 ночных заведений столицы получили QR-коды для регистрации посетителей, заявил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Об этом сообщает РИА Новости.

"Более 500", – сказал Немерюк, отвечая на вопрос, сколько заведений получили QR-коды.

Ранее глава городского департамента торговли и услуг сообщил, что в Москве систему идентификации по QR-коду могут распространить на рестораны, салоны красоты и непродовольственные магазины. Он отметил, что это станет возможным, если система "чек-ин", введенная в ночных клубах, докажет свою эффективность.

С 19 октября для борьбы с COVID-19 ночные заведения (открытые с полуночи до шести часов утра) обязали использовать систему "чек-ин": посетители должны будут сканировать QR-код либо отправить СМС на номер 7377.

