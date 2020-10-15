Собянин назвал цель новых мер против COVID-19 в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин разъяснил необходимость недавно введенных из-за коронавируса мер.

Он отметил, что идентификация посетителей ночных клубов нужна, чтобы не допустить их закрытия при дальнейшем приросте заболевших COVID-19. Глава города подчеркнул, что меры были предприняты после обращения представителей этих заведений.

"Сами представители этих заведений обратились к нам, понимая, что они находятся первые в очереди под закрытие", – сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

Он отметил, что данное нововведение также позволит оперативно фиксировать контактных лиц в случае заражения.

Ранее Собянин объявил о введении системы "чек-ин" в отношении дискотек, ночных клубов, баров и других подобных развлекательных заведений, которые работают с 00:00 до 06:00. Глава города сообщил, что при входе в заведение москвичам необходимо будет сканировать QR-код или отправлять СМС на номер 7377.

Данные меры начнут действовать с 19 октября. Он подчеркнул, что с их помощью можно будет обнаружить и прервать новые цепочки распространения коронавируса.