Организатору выставок Comic Con Russia и "Игромира" грозит банкротство – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Организатор выставок популярной молодежной культуры Comic Con Russia и "Игромир" – ООО "КРИ" – может быть признан банкротом, сообщает газета "Коммерсант".

По информации издания, с исковым заявлением в суд обратился один из участников выставки 2021 года. Тогда ее отменили из-за пандемии коронавируса, однако средства за подготовку к участию заявителю не вернули.

Заявление о признании банкротом ООО "КРИ", владеющего правами на товарные знаки Comic Сon Russia и "Игромир", было принято московским арбитражным судом 16 декабря. Заявителем выступило ООО "ДИС-3".

В "Коммерсанте" отмечают, что компания оплатила КРИ взнос за участие в "Игромире", который после отмены выставки не был возвращен. В сентябре 2022 года суд удовлетворил требования ДИС-3, постановив взыскать с КРИ 3,5 миллиона рублей.

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