Сценарист "Джокера" будет работать над фильмом по комиксу "Спаун"

Фото: wikipedia.org/Todd McFarlane

Сценарист американского триллера "Джокер" от студии DC Films, главную роль в котором исполнил Хоакин Феникс, Скотт Сильвер будет работать над экранизацией комикса о супергерое Спауне. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Помимо Сильвера, в роли сценаристов выступят Малкольм Спеллман и Мэттью Микс. Предстоящим проектом займется хоррор-студия Blumhouse.

Главного героя сыграет американский актер Джейми Фокс, известный по ролям в фильмах "Джанго освобожденный", "Новый Человек-паук: Высокое напряжение"и "Человек-паук: Нет пути домой". Кроме того, одно из продюсерских кресел займет автор комикса Тодд Макфарлейн.

Отмечается, что первую экранизацию о герое Спауне представили зрителям в 1997 году.

Ранее авторы вселенной DC раскрыли имя суперзлодея Джокера. Антагониста зовут Джек Освальд Уайт. Имя обозначили в комиксе под названием Flashpoint Beyond.

Также кинокомпания Warner Bros. представила новый трейлер кинокомикса "Черный Адам". События картины происходят во вселенной с Бэтменом, Суперменом, Шазамом и Чудо-женщиной. Мировая премьера фильма запланирована на 21 октября.

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