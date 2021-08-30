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За что "Мужское государство" атакует и угрожает убытками сетям ресторанов

"В атаку!": почему рестораторам приходится извиняться за креативную рекламу
общество

Активисты движения "Мужское государство" объявили войну сети ресторанов "Тануки" и призвали своих сторонников парализовать работу компании, делая массовые заказы и отказываясь от них. Скандал разразился после того, как заведение использовало в своих соцсетях фото с темнокожим парнем и ЛГБТ-символику. Активисты требуют удалить все подобные посты и извиниться перед россиянами, но руководство "Тануки" отказалось это делать. Рассказываем подробности скандала.

Фото: depositphotos/Kesu01

Извинитесь или понесете убытки

Основатель телеграм-канала "Мужское государство" (движение, выступающее за идеи патриархата и национализма, создано в 2016 году. – Прим. ред.) Владислав Поздняков в воскресенье, 29 августа, объявил войну сети ресторанов "Тануки". Мужчина призвал своих сторонников делать массовые заказы с оплатой наличными или картой курьеру, а потом их отменять.

Причиной стали фотографии с темнокожим мужчиной, опубликованные заведением в соцсетях, а также посты в поддержку ЛГБТ и аватарка с радужным флагом в "Месяц гордости" (время, когда ЛГБТ-сообщество по всему миру отмечает свою свободу и возможность быть теми, кем они являются. – Прим. ред.).

В своем телеграм-канале Поздняков написал: "В атаку!!! "Тануки" – сеть доставки еды. Этим летом они посчитали, что находятся в прогрессивной гейропке".

Мужчина обвинил сеть ресторанов в пропаганде ЛГБТ и навязывании чуждых русскому народу ценностей. Вместе с тем Поздняков выдвинул условия руководству "Тануки", в случае невыполнения которых пообещал рестораторам большие убытки.

Тануки, мы не остановимся парализовывать работу вашей компании до тех пор, пока вы не выполните следующие требования: удалите всех афроамериканцев (заменено. – Прим. ред.) и посты с ЛГБТ, принесете в официальном аккаунте Instagram извинения перед русской нацией за то, что навязывали чуждые им ценности, и пообещаете, что больше так делать не будете.
Владислав Поздняков
лидер движения "Мужское государство"

Компания, в свою очередь, отказалась выполнять поставленные условия и опубликовала ответный пост, в котором объяснила позицию и попросила у своих клиентов поддержки – пожаловаться на телеграм-канал Позднякова.

"ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО КОМПАНИЕЙ, КОТОРОЙ НАПЛЕВАТЬ НА ПРИЗЫВЫ УДАЛЯТЬ КОНТЕНТ И УГРОЗЫ В СВОЙ АДРЕС... Мы решили, что каждый наш пост теперь будет начинаться с такого сообщения капсом. Почему? Да потому что "недомужское недогосударство" не на тех напало", – говорится в публикации.

На фото в наших соцсетях будут продолжать появляться прекрасные люди – представители разных вероисповеданий, национальностей, рас и ориентаций. Уверены: ни один из этих признаков не является для человека определяющим.
из поста сети ресторанов "Тануки"

По данным СМИ, из-за атаки на курьерскую доставку ресторан перестал принимать оплату наличными. Позже Поздняков написал, что "Яндекс. Еда" убрали "Тануки" из сервиса. Но сами представители "Яндекс. Еды" опровергли информацию об удалении.

Позднее, по данным СМИ, в ФСБ поступило сообщение о минировании всех московских ресторанов "Тануки".

"Выполняйте требования славянского народа"

Аналогичную травлю "Мужское государство" ранее устроило сервису доставки суши "Ёбидоёби" из-за рекламы, в которой снялся темнокожий мужчина в окружении девушек славянской внешности. Сама сеть всегда отличалась креативным подходом к рекламе и часто попадала в скандальные истории.

Лидер "Мужского государства" под публикациями сервиса доставки аналогично начал призывать своих сторонников делать ложные заказы. А когда курьер приносил еду, то от нее нужно было отказаться под предлогом, что в доставщиках ожидали увидеть темнокожего.

Один из основателей сети доставки суши Константин Зимен рассказал, что ему начали угрожать расправой с подачи участников движения. Кроме того, по словам бизнесмена, с 26 августа сайт постоянно подвергается DDOS-атакам.

В итоге руководство компании извинилось за фотографии и удалило все публикации, которые вызвали негатив.

"От лица всей компании мы хотим принести извинения за то, что задели общественность нашими фотографиями. Мы удалили весь контент, который вызвал эту шумиху. Прежде всего мы хотим делать качественный продукт, который радует наших клиентов", – сказано в заявлении сети.

Сам Поздняков сразу же отреагировал на извинения. "Всем остальным компаниям, которые скоро будут сталкиваться с нами, эти слова на заметку", – написал он.

Вместе с тем он посоветовал остальным не доводить ситуацию до такого и "выполнять требования славянского народа сразу".

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