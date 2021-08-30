Сеть японских ресторанов извинилась за рекламу с темнокожим мужчиной. Из-за нее компанию и ее сооснователя атаковали в соцсетях.

Активисты также пытаются парализовать работу предприятия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.