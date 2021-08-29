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Общество

04:02

В Росгидромете сообщили о дождливой погоде в ряде регионов РФ в День знаний

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дождливая погода прогнозируется в ряде регионов Европейской России в День знаний. Об этом рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в интервью ТАСС.

По информации специалиста, 1 сентября дожди пройдут в Смоленской, Тверской и Калужской областях.

"В Санкт-Петербурге уже будет дождливо и прохладно тоже. Температура будет не выше 14–17 градусов (тепла. – Прим. ред.)", – рассказал специалист.

Как уточнил метеоролог, в столичном регионе в День знаний установится теплая погода. Воздух будет прогреваться до 22–27 градусов тепла. При этом небольшие дожди вероятны только на западе и северо-западе области.

"Восток, юго-восток Московской области – здесь дождь, скорее всего, будет только во второй половине дня 1 числа", – подытожил Варакин.

Ранее синоптик предупредил жителей Центрального федерального округа о резком похолодании на следующей неделе. По его прогнозу, 1 сентября произойдет понижение температуры из-за прихода атмосферного фронта с северо-запада.

В то же время, до 31 августа в ЦФО будет преобладать относительно теплая погода.

Москвичам рассказали о погоде 1 сентября

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