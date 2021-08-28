В Берлине недовольные антиковидными ограничениями столкнулись с полицией

В Берлине протесты из-за антиковидных ограничений переросли в стычки с полицией. Четверо силовиков пострадали. Почти 80 активистов задержаны.

На акцию собралось две тысячи человек. Люди с флагами в руках скандируют лозунги. Есть плакаты с надписью "прекратите лгать". Многие без масок. Никто не соблюдает дистанцию. Поначалу толпа вела себя спокойно, однако потом участники начали шуметь и бить в барабаны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

