На МКАД в районе пересечения с СВХ ограничили движение из-за ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На МКАД в районе пересечения с Северо-Восточной хордой произошло ДТП с участием трех автомобилей и мотоцикла, после чего ограничили движение транспорта. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На внешней стороне 77 километра МКАД (на пересечении с СВХ) произошло столкновение трех автомобилей с участием мотоцикла. Движение осуществляется по одной левой полосе и двум правым", – говорится в сообщении.

Водителей призвали объезжать указанный участок.

Ранее в ТиНАО произошла авария с участием фуры и легкового автомобиля, в результате которой пострадали пять человек, в числе которых двое детей. Известно, что у одного ребенка диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы.