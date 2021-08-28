Пять человек пострадали в ДТП в ТиНАО

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В ТиНАО произошла авария с участием фуры и легкового автомобиля, в результате которой пострадали пять человек. Об этом сообщается в телеграм-канале госавтоинспекции Москвы.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Subaru остановился на обочине ЦКАД, через некоторое время в машину въехала фура с цементом. В результате столкновения пострадали пять человек в легковушке, в числе которых двое детей", – говорится в сообщении.

Известно, что у одного ребенка диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы. Состояние других пострадавших в настоящее время оценивают медики.

Ранее в ДТП с участием легкового автомобиля в Подмосковье погиб ребенок. По факту происшествия начата проверка.